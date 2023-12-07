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Сегодня, 01:12

«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» благодаря дублю Мактоминея

Евгений Козинов
Корреспондент
6 декабря. Манчестер Юнайтед — Челси.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

На 9-й минуте встречи в ворота гостей был назначен пенальти, но полузащитник Бруну Фернандеш не реализовал его. На 19-й минуте Скот Мактоминей открыл счет. Перед самым перерывом Коул Палмер забил за «Челси».

В начале второй половины Мактоминей оформил дубль и установил окончательный счет.

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Челси» остался на 10-й строчке — 19 очков.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Челси
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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