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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Эвертон» в Кубке Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
6 января. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 3:1.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Эвертона» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 4-й минуте Антони вывел хозяев вперед, но почти сразу гости отыгрались благодаря голу Конара Коади. На перерыв команды ушли при равно счете — 1:1.

В начале второй половине Коади забил уже в свои ворота. Окончательный счет установил Маркус Рэшфорд, забивший в добавленное время с пенальти.

Соперник команды Эрика тен Хага по 1/16 финала определится по итогам жеребьевки.

Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:1
Эвертон
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
0
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