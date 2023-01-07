«Манчестер Юнайтед» переиграл «Эвертон» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Эвертона» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 4-й минуте Антони вывел хозяев вперед, но почти сразу гости отыгрались благодаря голу Конара Коади. На перерыв команды ушли при равно счете — 1:1.

В начале второй половине Коади забил уже в свои ворота. Окончательный счет установил Маркус Рэшфорд, забивший в добавленное время с пенальти.

Соперник команды Эрика тен Хага по 1/16 финала определится по итогам жеребьевки.