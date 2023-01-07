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Сегодня, 06:15

Рой Кин считает, что у игроков «Эвертона» есть характер

Виктория Кравченко
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Экс-капитан «МЮ» Рой Кин прокомментировал игру «Эвертона» в Кубке Англии против манкунианцев (1:3).

«Я думаю, Фрэнк Лэмпард может быть воодушевлен по итогам матча. Игроки «Эвертона» показали характер, надо делать это почаще. Они показывали это в игре против «Манчестер Сити». Им нужны победы, нужны положительные результаты, иначе давление будет расти. Сегодня команда показала достаточно, чтобы с уверенностью сказать — нет, они не худшие в АПЛ», — цитирует Кина ITV.

Соперник команды Эрика тен Хага по 1/16 финала определится по итогам жеребьевки.

ФК Эвертон
Рой Кин
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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Эвертон» в Кубке Англии