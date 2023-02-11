«Манчестер Юнайтед» готов летом продать ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Донни ван де Бека в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не рассчитывает на голландца. При этом ранее специалист заявлял, что хочет видеть игрока летом на предсезонной подготовке.

25-летний голландец в этом сезоне успел провести за «МЮ» 10 матчей во всех турнирах. Из-за травмы, скорее всего, он пропустит остаток сезона.

Действующий контракт ван де Бека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.