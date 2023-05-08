«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с де Хеа

«Манчестер Юнайтед» может продлить контракт со своим голкипером Давидом де Хеа, но не сможет обещать ему место в стартовом составе, сообщает ESPN.

По информации издания, руководство команды планируют пригласить в команду нового голкипера, который станет основным. В то же время, боссы клуба хотят продлить контракт с испанским вратарем.

Ранее сообщалось, что де Хеа продлит контракт с «Манчестер Юнайтед». Вратарь пойдет на понижение зарплаты.

Контракт испанца рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 53 матча за команду во всех турнирах, пропустил 57 мячей и 23 раза отстоял на ноль.