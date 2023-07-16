«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести игрока «Баварии» Горецку

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка стал объектом интереса со стороны «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, также в игроке заинтересованы еще 2-3 европейских топ-клуба. Мюнхенский клуб готов отпустить футболиста в том случае, если по нему поступит предложение в размере 40-50 миллионов евро. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не рассчитывает на Горецку в качестве основного игрока.

Сам Леон не хочет уходить, но вполне может изменить свое мнение в случае малого времени на поле. «Красные дьяволы» внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста, несмотря на подписание Мэйсона Маунта.

28-летний Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. Контракт немца рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Горецка провел 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.