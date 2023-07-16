Клиши рассказал, по какой причине Гвардиола не допускал игрока к тренировкам

По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Клиши играл за «горожан» с 2011 по 2017 год.
Сегодня, 18:06
Экс-игрок «Манчестер Сити» Гаэль Клиши рассказал о том, какого тренироваться под руководством Хосепа Гвардиолы.
«У Гвардиолы строгие правила, но это нормально. Например, если вы набрали два лишних килограмма, вы не тренировались. Вы просто бегали и работали отдельно от команды», — сказал Клиши Tivibu Spor.
По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Клиши играл за «горожан» с 2011 по 2017 год.