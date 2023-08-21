«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» хотят подписать Верратти

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» присоединились к гонке за полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Football Italia.

По информации источника, игрок сборной Италии не входит в планы главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике на этот сезон и поэтому не попал в состав на первые два тура лиги 1.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг уже дал добро на подписание Верратти, а это означает, что манчестерский клуб не подпишет полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

В прошлом сезоне Верратти сыграл 38 матчей и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах. Действующий контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2026 года.