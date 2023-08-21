Защитник «Барселоны» Ленгле может провести еще один сезон в «Тоттенхэме»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может перейти в аренду в другой клуб, сообщает Football Espana.

По информации источника, Лангле — один из игроков, которых «Барселона» хочет продать этим летом, поскольку его большая зарплата является финансовым бременем, а на его позиции в основном составе много игроков.

У «Барселоны» были переговоры с «Миланом» и «Ювентусом», но ни один из этих клубов не хочет брать на себя всю зарплату футболиста. Наиболее вероятным вариантом является возвращение 28-летнего французского защитника в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет купить Лангле.

Лангле выступает за «Барселону» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 француз уже играл за «Тоттенхэм» на правах аренды, защитник забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за «шпор».