«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля, в воскресенье. Игра пройдет в городе Манчестер на стадионе «Олд Траффорд». Она начнется в 17.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в прямом эфире будет доступна в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим список вариантов для просмотра — первый, второй и третий.

Следите за ключевыми событиями противостояния между «МЮ» и «Ливерпулем» 7 апреля в матч-центре «СЭ».

«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага набрал 48 очков и идет на шестой строчке в тутнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» тренера Юргена Клоппа лидирует в АПЛ с 70 баллами.

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