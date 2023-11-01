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Сегодня, 21:00

«МЮ» — «Ньюкасл»: прямая трансляция матча Кубка лиги (видео)

Матч Кубка английской лиги «МЮ» — «Ньюкасл» начнется 1 ноября в 23:15
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» проведут матч 1/8 финала Кубка английской лиги 1 ноября, в среду. Игра пройдет на стадионе Old Trafford в Манчестере, Англия. Начало — в 23:15 по московскому времени.

Ключевые события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть бесплатно прямой эфир встречи «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» можно будет в соцсети ВКонтакте.

Кубок Английской футбольной лиги считается менее престижным турниром, чем Кубок Англии, который имеет гораздо более богатую историю, и в розыгрыше которого принимают участие клубы даже из нижних дивизионов системы футбольных лиг Англии. «МЮ» является действущим победителем турнира.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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