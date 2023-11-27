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Сегодня, 08:19

«Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ провел 500 матчей на ноль

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» установил уникальный рекорд АПЛ. Клуб первым в чемпионате провел 500 матчей на ноль, сообщает Squawka.

Команда Эрика тен Хага в матче 13-го тура АПЛ обыграла «Эвертон» со счетом 3:0. После этой встречи «Манчестер Юнайтед» оформил 500 сухих матчей. На втором месте по этому показателю находится «Челси» (476). Третье место занимает «Ливерпуль» (460).

Ранее тен Хаг рассказал, что раскритиковал команду в перерыве, потому что они думали, что «МЮ» уже победил.

После этой встречи «МЮ» поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. У «Эвертона» 4 очка и 19-я позиция.

ФК Манчестер Юнайтед
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