«Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ провел 500 матчей на ноль

«Манчестер Юнайтед» установил уникальный рекорд АПЛ. Клуб первым в чемпионате провел 500 матчей на ноль, сообщает Squawka.

Команда Эрика тен Хага в матче 13-го тура АПЛ обыграла «Эвертон» со счетом 3:0. После этой встречи «Манчестер Юнайтед» оформил 500 сухих матчей. На втором месте по этому показателю находится «Челси» (476). Третье место занимает «Ливерпуль» (460).

Ранее тен Хаг рассказал, что раскритиковал команду в перерыве, потому что они думали, что «МЮ» уже победил.