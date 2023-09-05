«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Ван-Биссакой

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с представителями защитника Аарона Ван-Биссаки о продлении контракта, сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен игроком. После закрытия трансферного окна боссы манкунианцев готовы продолжить обсуждение продления сотрудничества с 25-летним футболистом.

Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб четыре матча и отдал одну результативную передачу.