Джордан Хендерсон назвал причины перехода из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифаку»

Полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон рассказал, почему он решил покинуть «Ливерпуль». Он признался, что причиной тому стали сразу несколько факторов.

«У меня очень хорошие отношения с Юргеном. Он был честен со мной. Я не буду вдаваться в подробности разговора, потому что это личное, но я понял, что играть в следующем сезоне будут не так много. Я знал, что на мою позицию придут новые игроки. Все знают, что для меня было бы очень сложно не играть, учитывая тот факт, как долго я пробыл в этом клубе, сколько лет был капитаном», — сказал Хендерсон The Athletic.

33-летний футболист стал самым высокооплачиваемым английским игроком после перехода из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак». Он перешел в саудовский клуб этим летом.