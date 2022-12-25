Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:18

«Манчестер Юнайтед» попытается снова приобрести де Йонга у «Барселоны» следующим летом

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу. Английский клуб попытается снова приобрести игрока следующим летом, сообщает Sport.es.

Хавбека в команде хочет видеть лично главный тренер Эрик Тен Хаг, который считает, что голландец может добавить креатива «МЮ».

25-летний де Йонг в этом сезоне провел за «Барсу» 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хау о «Ньюкасле» в ЛЧ: «Вторая часть сезона будет сложнее — все в наших руках»

«Челси» хочет подписать полузащитника «Брайтона» Кайседо