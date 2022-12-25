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Сегодня, 21:20

Хау о «Ньюкасле» в ЛЧ: «вторая часть сезона будет сложнее — все в наших руках»

Главный тренер «Ньюкасла» Хау поделился мнением о возможном выходе «сорок» в Лигу чемпионов
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мнением о возможном выходе «сорок» в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

«Все в наших руках. Хотелось бы верить, что мы готовы к тому, что нас ждет. Что команда готова играть в разных стилях, и я имею в виду не только схему.

Уверен, что вторая часть сезона будет сложнее, но это нормально. Мы уверены в себе и готовы к вызову», — приводит слова Хау The Guardian.

В 17-м туре АПЛ «Ньюкасл» сыграет с «Лестером».

«Лестер» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Ньюкасл» располагается на 3-й строчке с 30 баллами.

Матч «Лестер» — «Ньюкасл» пройдет завтра, 26 декабря. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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