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Сегодня, 22:53

«Челси» хочет подписать полузащитника «Брайтона» Кайседо

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Эквадора и «Брайтона» Мойсес Кайседо попал в сферу интересов «Челси», пишет журналист Дин Джонс.

Лондонский клуб намерен приобрести 21-летнего хавбека в летнее трансферное окно. Переговоры облегчает тот фактор, что сейчас главным тренером «синих» является бывший тренер «Брайтона» Грэм Поттер.

Контракт Кайседо с «чайками» действует до лета 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость эквадорца в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Кайседо в составе «Брайтона» провел 15 матчей, в которых забил один гол.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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