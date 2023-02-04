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Сегодня, 07:53

«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с 18-летним Гарначо до 2028 года

Евгений Козинов
Корреспондент
Алехандро Гарначо.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» практически согласовал новый контракт с полузащитником Алехандро Гарначо.

По информации AS, обе стороны уже удовлетворены экономическими условиями и продолжительностью контракта. Соглашение будет рассчитано до 2028 года. Осталось согласовать только вопрос о распределении прав на имидж.

Ранее сообщалось, что интерес к молодому футболисту проявляют «Реал» и «Ювентус».

Действующий контракт Гарначо рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл 20 матчах за основной состав «МЮ» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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