«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с 18-летним Гарначо до 2028 года

«Манчестер Юнайтед» практически согласовал новый контракт с полузащитником Алехандро Гарначо.

По информации AS, обе стороны уже удовлетворены экономическими условиями и продолжительностью контракта. Соглашение будет рассчитано до 2028 года. Осталось согласовать только вопрос о распределении прав на имидж.

Ранее сообщалось, что интерес к молодому футболисту проявляют «Реал» и «Ювентус».

Действующий контракт Гарначо рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл 20 матчах за основной состав «МЮ» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.