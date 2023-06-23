«Манчестер Юнайтед» сделает третье официальное предложение по Маунту

«Манчестер Юнайтед» предложит более 55 миллионов фунтов (63,8 миллиона евро) за полузащитника «Челси» Мейсона Маунта .

По данным Фабрицио Романо, английский клуб сделает третье официальное предложение по игроку. Это будет последнее предложение после двух отклоненных в последние недели. «Манчестер Юнайтед» хочет быстрого решения. Личный контракт уже согласован.

Ранее «Челси» отклонил два предложения «МЮ» на 40 миллионов и 45+5 миллионов фунтов. Лондонский клуб требует за 24-летнего полузащитника 60+5 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Маунт забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах. Контракт игрока с «Челси» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.