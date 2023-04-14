«Манчестер Юнайтед» сообщил, что Мартинес выбыл до конца сезона из-за перелома плюсневой кости

«Манчестер Юнайтед» сообщил, то защитник команды Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона из-за перелома плюсневой кости стопы.

Ожидается, что аргентинский игрок полностью восстановится и будет готов к началу следующего сезона. Также на несколько недель выбыл Рафаэль Варан.

Мартинес получил травму на 86-й минуте первого матча четвертьфинала Лиги Европы с «Севильей» (2:2), а Варан был заменен с травмой в перерыве. Соотечественники Мартинеса из «Севильи» на руках вынесли игрока за пределы поля.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» пройдет в Испании 20 апреля.