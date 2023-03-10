«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Гонсалу Рамушом

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с нападающим «Бенфики» Гонсалу Рамушом, сообщает Football Transfer Tavern.

По данным источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Предполагается, что «Бенфика» готова отпустить 21-летнего игрока за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Рамуш сыграл за португальский клуб 34 матча во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 9 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.