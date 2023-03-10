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Сегодня, 22:29

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Гонсалу Рамушом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с нападающим «Бенфики» Гонсалу Рамушом, сообщает Football Transfer Tavern.

По данным источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Предполагается, что «Бенфика» готова отпустить 21-летнего игрока за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Рамуш сыграл за португальский клуб 34 матча во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 9 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: Football Transfer Tavern
ФК Бенфика
ФК Манчестер Юнайтед
Гонсалу Рамуш
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