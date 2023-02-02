«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после того, как с Гринвуда были сняты все обвинения

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после того, как уголовное делов в отношении нападающего команды Мейсона Гринвуда было прекращено.

«МЮ» принимает к сведению решение Королевской прокурорской службы о снятии всех обвинений с Гринвуда. Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определить дальнейшие шаги. Мы не будем давать никаких дальнейших комментариев до завершения этого процесса», — говорится в заявлении клуба.

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан после того, как в соцсетях появились фотографии, которые были размещены бывшей девушкой Гринвуда. Пострадавшая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

Англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его действующее соглашение с красными дьяволами рассчитано до 2025 года.