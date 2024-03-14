Маунт болезненно воспринимает переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт болезненно воспринимает уход из «Челси», сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, хавбек покинул клуб из Лондона не по футбольным причинам. Именно из-за этого фактора англичанин не хочет обсуждать свой переход на публике.

В составе «красных дьяволов» Маунт сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. 25-летний хавбек является воспитанником синих. В сезоне-2020/21 вместе с «аристократами» он стал победителем Лиги чемпионов.

После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 47 очками.