Маунт болезненно воспринимает переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

14 марта, 09:28
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт болезненно воспринимает уход из «Челси», сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, хавбек покинул клуб из Лондона не по футбольным причинам. Именно из-за этого фактора англичанин не хочет обсуждать свой переход на публике.
В составе «красных дьяволов» Маунт сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. 25-летний хавбек является воспитанником синих. В сезоне-2020/21 вместе с «аристократами» он стал победителем Лиги чемпионов.
После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 47 очками.