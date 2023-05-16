Маунт хочет уйти из «Челси», несмотря на приход Почеттино

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт собирается уйти из клуба, несмотря на то что новым главным тренером команды станет Маурисио Почеттино, сообщает журналист The Guardian Джейком Стайнберг.

Ранее сообщалось, что Почеттино рассчитывает убедить 24-летнего англичанина остаться, но источник оценивает шансы на это как невысокие. Главным претендентом на футболиста является «Ливерпуль», также на игрока претендует «Манчестер Юнайтед».

Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 65 миллионов евро.