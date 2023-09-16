Почеттино: «У «Челси» очень талантливые игроки, которым нужно время, чтобы проявить себя»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал игру молодых игроков «синих» в этом сезоне.

«Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба тоже когда-то были молодыми. Возможно, вы знаете об этом лучше, чем я, но это совершенно иной уровень давления. Это не тот «Челси», что я видел, работая в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне». Хуже или лучше? Я об этом не говорю. Я понимаю, что нынешний процесс совершенно отличается от того, что было в прошлом. Потому что теперь у нас иной подход к игре, иные философия и идеи. И у нас молодой состав, конечно. У нас очень талантливые игроки, которым нужно время, чтобы проявить себя», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

«Челси» в четырех турах АПЛ одержал одну победы, один матч провел вничью и дважды проиграл. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице с 4 очками.

В воскресенье, 17 сентября, лондонский клуб на выезде сыграет против «Борнмута» в матче 5-го тура чемпионата Англии. Начало — в 17.00 мск.