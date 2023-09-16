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Сегодня, 13:40

Почеттино: «У «Челси» очень талантливые игроки, которым нужно время, чтобы проявить себя»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал игру молодых игроков «синих» в этом сезоне.

«Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба тоже когда-то были молодыми. Возможно, вы знаете об этом лучше, чем я, но это совершенно иной уровень давления. Это не тот «Челси», что я видел, работая в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне». Хуже или лучше? Я об этом не говорю. Я понимаю, что нынешний процесс совершенно отличается от того, что было в прошлом. Потому что теперь у нас иной подход к игре, иные философия и идеи. И у нас молодой состав, конечно. У нас очень талантливые игроки, которым нужно время, чтобы проявить себя», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

«Челси» в четырех турах АПЛ одержал одну победы, один матч провел вничью и дважды проиграл. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице с 4 очками.

В воскресенье, 17 сентября, лондонский клуб на выезде сыграет против «Борнмута» в матче 5-го тура чемпионата Англии. Начало — в 17.00 мск.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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