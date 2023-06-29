Мэддисон удалил твиты с критикой «Тоттенхэма» из-за перехода в клуб

Новичок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон в своем Twitter удалил критикующие лондонский клуб сообщения 10-летней давности. О трансфере игрока стало известно вчера, 28 июня.

Твиты, которые ранее писал футболист о «Тоттенхэме»:

«Я очень сильно ненавижу Гарета Бэйла. Успокойся, обезьяна, Уилшер круче тебя в 10 раз. Шимпанзе».

«Надеюсь, Луис Суарес сегодня разгромит «Тоттенхэм», мне не нравится этот клуб. Особенно эта обезьяна, о которой все говорят».

Мэддисону пришлось удалить подобные сообщения незадолго до перехода в «Тоттенхэм». Футболист подписал с клубом пятилетний контракт.