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Сегодня, 10:42

Мерфи заявил, что тен Хаг не способен вернуть «Манчестер Юнайтед» на верхние строчки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Ливерпуля» и эксперт ВВС Дэнни Мерфи раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Когда «Борнмут» побеждает на «Олд Траффорд» и никто этому не удивляется — это все, что нужно знать о «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге. И если «Юнайтед» хочет вернуться на верхние строчки таблицы, то тен Хаг не тот тренер, способный сделать это. «МЮ» с нынешним составом просто не в состоянии конкурировать с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Не вижу, чтобы команда прогрессировала после хорошего первого сезона при тен Хаге. Наоборот, я вижу регресс, при этом непонятно, за счет чего тренер может изменить ситуацию», — приводит слова Мерфи Daily Mail.

Он также отметил, что нельзя винить тен Хага во всех проблемах команды.

«Многие проблемы «МЮ» не связаны с ним, и некоторые игроки должны посмотреть на себя в зеркало. Однако у тен Хага огромное влияние в селекции «МЮ», и ни один из трансферов пока нельзя назвать успешным. Некоторым игрокам не хватает мотивации, а это ответственность тренера, к тому же он должен лучше строить игру тактически», — добавил Мерфи.

Ранее тен Хаг был признан лучшим тренером ноября в АПЛ.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12845949/Man-United-SACK-Erik-ten-Hag-Bournemouth-Premier-League-Danny-Murphy.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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