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Сегодня, 10:11

Жезус назвал «Астон Виллу» претендентом на чемпионство АПЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус подвел итоги матча против «Астон Виллы» (0:1) в 16-м туре чемпионата Англии.

«Вилла» — претендент на чемпионство. АПЛ — очень сильный турнир, где вас может обыграть любой соперник. «Астон Вилла» проводит очень успешный сезон, у них прекрасный тренер и отличные игроки. Они заслуженно сейчас в группе лидеров», — цитирует игрока BBC.

После 16 туров «Астон Вилла» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» идет вторым, имея на один балл больше.

Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
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