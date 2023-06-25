Артета: «Гвардиола — без сомнения, лучший тренер в мире»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Никаких сомнений. Он лучший во всем. В менеджменте, в способности убедить команду в своей идее, вовлечь каждого, раскрыть в игроках лучшее, в принятии решений до и во время матча. Пеп — гений. «Сити» — лучшая команда в мире, с лучшим составом в мире и лучшим тренером в мире», — приводит слова Артеты Marca.

«Арсенал» завершил минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», который позже оформил требл, выиграв Кубок Англии и Лигу чемпионов.