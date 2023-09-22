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Сегодня, 19:55

Артета: «Уход Кейна — это большие перемены, но «Тоттенхэм» хорошо адаптировался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре «Тоттенхэма» без форварда Харри Кейна, который перешел в «Баварию».

«У них есть много других футболистов, которые могут изменить игру. Уход Кейна — это большие перемены, но они хорошо адаптировались без него. Харри был особенным игроком, и все шло через него. Он соединял все воедино, а теперь все по-другому. Мы просто сосредоточены на команде, с которой встречаемся, и попытаемся сыграть наилучшим образом, чтобы создать им проблемы», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» 24 сентября дома сыграет с «Тоттенхэмом» в 6-м туре АПЛ. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Гарри Кейн
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Микель Артета
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