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Сегодня, 08:36

Мойес разочарован разгромом «Вест Хэма» в матче с «Ньюкаслом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что его команда не должна была проиграть с таким крупным счетом «Ньюкаслу» (1:5) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

«Не думаю, что счет должен был быть таким крупным. Это случилось из-за больших индивидуальных ошибок. Мы гарантировали сопернику голы еще до перерыва, а сами забить не смогли. Но были и моменты, которые мне понравились, мы атаковали острее, чем в игре с «Саутгемптоном», но не смогли нормально защищаться», — цитирует Мойеса BBC Sport.

«Ньюкасл» находится на 3-й строчке АПЛ, опережая «МЮ» по дополнительным показателям. «Вест Хэм» (27) идет 15-м.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Дэвид Мойес
0
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