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«МЮ» выложил фото Джулии Робертс. Гвардиола ранее говорил, что актриса — его кумир

«МЮ» потроллил Гвардиолу после слов о том, что актриса Джулия Робертс предпочитает «Юнайтед»
Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Джулия Робертс на &amp;quot;Олд Траффорд&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
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«Манчестер Юнайтед» выложил фото Джулии Робертс на стадионе «Олд Траффорд» времен ее визита в ноябре 2016 года.

Так в клубе отреагировали на слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который сказал, что актриса является его кумиром.

Слова Гвардиолы звучали так: «Я неудачник в Лиге чемпионов. Если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то все равно останусь им.

Джулия Робертс некоторое время назад приезжала в Манчестер. Она приехала в тот период, когда мы были лучше «Манчестер Юнайтед». Не в 90-е, когда сэр Алекс выигрывал титулы, много титулов. Но она все равно пошла в гости к «МЮ», а не к нам».

Джулия Робертс на "Олд Траффорд".
ФК "Манчестер Юнайтед"
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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