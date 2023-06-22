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Сегодня, 09:59

«МЮ» предупредил «Челси», что не будет повышать предложение по Маунту

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» предупредил «Челси» о том, что не будет предпринимать дополнительных попыток подписать полузащитника Мэйсона Маунта после отклоненного второго предложения, сообщает Daily Express.

Как отмечал Mirror, «МЮ» предлагал за игрока 50 миллионов фунтов стерлингов — 45 миллионов в качестве гарантированных средств и 5 миллионов — в виде бонусов.

«Манкунианцы» хотят подписать 24-летнего англичанина, но не собираются превышать обозначенное предложение.

В прошедшем сезоне Маунт забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах. Контракт игрока с «Челси» истекает летом 2024 года.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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