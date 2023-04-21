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Сегодня, 16:45

Нагельсманн, Почеттино и Компани вошли в шорт-лист «Челси» на пост главного тренера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Челси» определился с кандидатами, которые могут возглавить клуб, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в окончательный шорт-лист лондонцев вошли экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, Венсан Компани («Бернли») и еще один неназванный тренер.

В начале апреля лондонцы объявили об увольнении Грэма Поттера, который возглавил клуб в сентябре прошлого года. До конца сезона команду тренирует Фрэнк Лэмпард.

После 31-го тура «Челси» с 39 очками занимает 11-е место в АПЛ.

Венсан Компани
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Юлиан Нагельсманн
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