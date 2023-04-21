Нагельсманн прокомментировал информацию, что он отказался возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал информацию, что он отказался возглавить «Челси».

«Чтобы от чего-то отказаться, нужно вначале что-то пообещать», — приводит слова Нагельсманна Sky Sports Germany.

Сообщается, что Маурисио Почеттино стал фаворитом на пост главного тренера «Челси» после отказа Нагельсманна.

В начале апреля лондонцы объявили об увольнении Грэма Поттера, который возглавил клуб в сентябре 2022 года. До конца сезона команду тренирует Фрэнк Лэмпард.

«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в АПЛ.