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Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал информацию, что он отказался возглавить «Челси».
«Чтобы от чего-то отказаться, нужно вначале что-то пообещать», — приводит слова Нагельсманна Sky Sports Germany.
Сообщается, что Маурисио Почеттино стал фаворитом на пост главного тренера «Челси» после отказа Нагельсманна.
В начале апреля лондонцы объявили об увольнении Грэма Поттера, который возглавил клуб в сентябре 2022 года. До конца сезона команду тренирует Фрэнк Лэмпард.
«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в АПЛ.