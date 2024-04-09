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Сегодня, 18:50

Форвард «Арсенала» Жезус — о конкуренции с Хаверцом: «Кай — невероятный футболист»

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Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус прокомментировал конкуренцию с одноклубником Каем Хаверцом.

«Если вы увидите, как он работает, то поймете, что Кай — невероятный футболист. Это — цена, которую вы платите, если хотите играть в таком большом клубе. Чтобы играть, нужно бороться», — приводит слова Жезуса журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 24-летний Хаверц сыграл 42 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого футболиста в 60 миллионов евро.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 71 очко в 31 матче. «Ливерпуль», идущий вторым, также имеет 71 очко. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити», имея 70 очков.

Габриэл Жезус
Кай Хаверц
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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