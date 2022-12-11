Нападающий «Челси» получил травму колена в товарищеском матче против «Астон Виллы»

Нападающий «Челси» Армандо Броя получил травму колена в товарищеском матче против «Астон Виллы» (0:1), сообщает Sky Sports.

Уже в середине первого тайма матча Броя получил травму, столкнувшись с защитником соперника. После оказания первой медицинской футболист был увезен с поля на специальном электромобиле.

Докторам еще предстоит установить характер повреждения, но у 21-летнего албанца подозрение на травму колена.

В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол.