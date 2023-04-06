Нападающий Харрисон подписал новый контракт с «Лидсом» до 2028 года

Нападающий «Лидса» Джек Харрисон подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба, новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Изначально Харрисон перешел в «Лидс» из «Манчестер Сити» перед началом сезона-2018/19 на правах аренды, после чего он еще дважды был в клубе в аренде, а в 2021 году заключил постоянный контракт.

26-летний игрок помог «Лидсу» выйти в АПЛ по итогам сезона-2019/20 в качестве победителя чемпионшипа.

В текущем сезоне Харрисон сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.