«Тоттенхэм» интересуется хавбеком «Атлетико» Де Паулем

«Тоттенхэм» заинтересован в полузащитнике «Атлетико» Родриго Де Пауле, сообщает InterLive.

По данным источника, 28-летний игрок может быть продан за сумму около 30 миллионов евро. Полузащитник не смог закрепиться в основе мадридского клуба под руководством Диего Симеоне и может быть отпущен, если поступит хорошее предложение.

Помимо «шпор», к Де Паулю проявляют интерес «Ливерпуль», «Эвертон», «Брентфорд» и «Астон Вилла».

Действующее соглашение аргентинца с «матрасниками» рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне Де Пауль сыграл за «Атлетико» 28 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.