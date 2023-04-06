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Сегодня, 20:26

«Тоттенхэм» интересуется хавбеком «Атлетико» Де Паулем

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» заинтересован в полузащитнике «Атлетико» Родриго Де Пауле, сообщает InterLive.

По данным источника, 28-летний игрок может быть продан за сумму около 30 миллионов евро. Полузащитник не смог закрепиться в основе мадридского клуба под руководством Диего Симеоне и может быть отпущен, если поступит хорошее предложение.

Помимо «шпор», к Де Паулю проявляют интерес «Ливерпуль», «Эвертон», «Брентфорд» и «Астон Вилла».

Действующее соглашение аргентинца с «матрасниками» рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне Де Пауль сыграл за «Атлетико» 28 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: InterLive
ФК Атлетико
ФК Тоттенхэм Хотспур
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