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Сегодня, 16:24

Нападающий «Манчестер Сити» Альварес может перейти в «Интер»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Goal.

По информации издания, итальянский клуб уверен, что 23-летний форвард сможет заменить нападающего Ромелу Лукаку, с которым не планируют продлевать соглашение.

Действующий контракт Альвареса с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне аргентинский форвард сыграл за «Манчестер Сити» 30 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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