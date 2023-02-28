Нападающий «Манчестер Сити» Альварес может перейти в «Интер»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Goal.

По информации издания, итальянский клуб уверен, что 23-летний форвард сможет заменить нападающего Ромелу Лукаку, с которым не планируют продлевать соглашение.

Действующий контракт Альвареса с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне аргентинский форвард сыграл за «Манчестер Сити» 30 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.