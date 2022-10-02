Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился эмоциями от победы над «Манчестер Юнайтед» (6:3) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

«Да, неплохо! Мы забили шесть голов! Это потрясающе. Выиграть дома, забить шесть голов, это приятно. Мы всегда хотим идти вперед и атаковать. Это то, что я люблю в команде. Это просто потрясающе. Больше нечего сказать», — цитирует BBC Холанна.

22-летний форвард отметился тремя забитыми мячами в матче. Холанн сравнялся с Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ .

«Сити» набрал 20 очков и остается на втором месте в турнирной таблице, уступая только «Арсеналу» (21 очко). «МЮ» идет на шестой строчке (12 очков).