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Холанн — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Это просто потрясающе, больше нечего сказать»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Юнайтед»
Мария Гусева

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился эмоциями от победы над «Манчестер Юнайтед» (6:3) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

«Да, неплохо! Мы забили шесть голов! Это потрясающе. Выиграть дома, забить шесть голов, это приятно. Мы всегда хотим идти вперед и атаковать. Это то, что я люблю в команде. Это просто потрясающе. Больше нечего сказать», — цитирует BBC Холанна.

22-летний форвард отметился тремя забитыми мячами в матче. Холанн сравнялся с Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ.

«Сити» набрал 20 очков и остается на втором месте в турнирной таблице, уступая только «Арсеналу» (21 очко). «МЮ» идет на шестой строчке (12 очков).

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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6:3! «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанн и Фоден сделали по хет-трику

Холанн — первый игрок в АПЛ, сделавший хет-трик в трех домашних матчах подряд