Болельщики «Краснодара» прокричали «Зенит» — позор России» после матча с «Динамо»

Болельщики «Краснодара» прокричали оскорбительное выражение в адрес «Зенита» после матча 30-го тура РПЛ с «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». По окончании игры фанаты краснодарского клуба выкрикивали: «Зенит» — позор России».

По итогам заключительного тура команда из Санкт-Петербурга заняла первое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 57 очками и таким образом в шестой раз завоевала трофей. «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».

Ранее за подобную кричалку Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Факел». Фанаты воронежского клуба скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на игре 27-го тура с сине-бело-голубыми (1:1).