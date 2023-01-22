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Сегодня, 18:22

Холанн оформил хет-трик за 14 минут и превзошел результат лучших бомбардиров АПЛ четырех последних сезонов

Нападающий «Манчестер Сити» Холанн оформил хет-трик за 14 минут
Иван Шитик
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил хет-трик в матче с 21-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмтона».

Форвард отличся на 40-й, 50-й (с пенальти) и 54-й минуте. Норвежец забил забил свой 25-й гол в чемпионате, до конца которого осталось еще 17 туров.

Отметим, что лучшие бомбардиры четырех последних сезонов АПЛ забивали максимум 23 за весь сезон.

В прошлом сезоне лучшими бомбардирами АПЛ стали нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Именно Салах последним забивал более 23 голов в одном сезоне чемпионата Англии. В сезоне-2017/18 египтянин выиграл спор лучших бомбардиров с 32 голами.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
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2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Эрлин Холанн
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
1
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