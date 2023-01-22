Холанн оформил хет-трик за 14 минут и превзошел результат лучших бомбардиров АПЛ четырех последних сезонов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил хет-трик в матче с 21-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмтона».

Форвард отличся на 40-й, 50-й (с пенальти) и 54-й минуте. Норвежец забил забил свой 25-й гол в чемпионате, до конца которого осталось еще 17 туров.

Отметим, что лучшие бомбардиры четырех последних сезонов АПЛ забивали максимум 23 за весь сезон.

В прошлом сезоне лучшими бомбардирами АПЛ стали нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Именно Салах последним забивал более 23 голов в одном сезоне чемпионата Англии. В сезоне-2017/18 египтянин выиграл спор лучших бомбардиров с 32 голами.