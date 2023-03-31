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Сегодня, 07:11

Тэмми Абрахам не исключил возвращения в «Челси»

Руслан Минаев
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мнением о своем будущем.

Ранее The Athletic сообщал, что форвардом интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Никогда не говори никогда. Прямо сейчас, я сфокусировал на выступлениях за «Рому» — без лишних мыслей. Возможно, я останусь в клубе еще на 10 лет, а может и нет. Никогда не знаешь, как сложится», — цитирует игрока FourFourTwo.

В этом сезоне 25-летний англичанин провел за римлян 38 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Абрахама с «Ромой» истекает летом 2026 года. Он перешел в клуб из «Челси» в 2021 году. У лондонцев есть право выкупа игрока этим летом за 80 миллионов евро.

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