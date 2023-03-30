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30 марта, 23:13

Холанн может пропустить матч с «Ливерпулем»

Виталий Косик
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может пропустить матч 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем», сообщает talkSPORT.

Футболист восстанавливается после травмы паха, полученной в расположении сборной Норвегии. Сообщается, что он не принимал участия в тренировке «Манчестер Сити» 30 марта.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «горожан» 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.

Его команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко после 27 матчей.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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