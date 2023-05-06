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Кейн — о победе над «Кристал Пэлас»: «В целом это хорошие три очка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 35-го тура АПЛ.

«Было тяжело, но очень важно взять три очка и забить гол. «Пэлас» находится в хорошей форме, поэтому знали, что будет трудно. Забитый гол перед перерывом помог нам, а во втором мы хорошо защищались. Так что в целом это хорошие три очка», — приводит слова Кейна ВВС.

«Тоттенхэм» прервал четырехматчевую серию без побед и поднялся на шестое место в турнирной таблице (57 очков). «Кристал Пэлас» — 12-й (40 очков).

Гарри Кейн
ФК Кристал Пэлас
ФК Тоттенхэм Хотспур
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