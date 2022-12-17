Невилл надеется, что Криштиану Роналду останется в АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

«Я надеюсь, что он найдет клуб, где у него будет возможность забивать голы. Он все еще может это делать — он забьет 20 голов в 30 матчах, где бы он ни играл, может быть, 20 голов в 20 матчах, зная его. Но как он видит конец своей карьеры? Надеюсь, что он сможет найти клуб в высшей лиге, даже в АПЛ. Я бы хотел, чтобы он остался в одном из клубов АПЛ, где мы можем наблюдать за ним каждую неделю, потому что хотим видеть, как он играет», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.