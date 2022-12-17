Полузащитник «Ливерпуля» Артур останется в команде до конца сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело останется в команде до конца сезона.

Агент футболиста Федерико Пасторелло отметил, если Массимилиано Аллегри останется на посту главного тренера «Ювентуса» в следующем сезоне, бразилец не собирается возвращаться в Турин.

«Если Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон, нам снова нужно будет найти решение. Будет здорово, если «Ливерпуль» захочет продлить сделку или попытаться выкупить Артура на постоянной основе», — сказал Пасторелло TMW.

В текущем сезоне Артур из-за травм провел 3 матча за «Ливерпуль», отыграв в общей сложности 144 минуты.