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Сегодня, 13:12

Нкунку пропустит больше 2 месяцев из-за проблем с мениском

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может пропустить начало сезона из-за травмы.

Как сообщает The Telegraph, 25-летний футболист выбыл на более длительный срок, чем предполагалось изначально. Он может пропустить более двух месяцев, так как у него выявлена проблема с мениском.

Француз получил повреждение в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Его заменили на 22-й минуте встречи.

Нкунку перешел в «Челси» из «Лейпцига» в июне за 60 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

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Кристофер Нкунку
Футбол
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