«Манчестер Юнайтед» представил новую форму с изображением дьявола

«Манчестер Юнайтед» представил третий комплект формы на сезон-2023/24 с изображением красного дьявола.

Экипировка представлена в белом цвете с красными деталями. На месте стандартной эмблемы клуба, на которой раньше был трехмачтовый корабль, теперь присутствует изображение красного дьявола — традиционного символа команды.

В апреле активисты кампании по борьбе с дискриминацией призвали убрать с эмблем «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» корабли из-за ассоциации с работорговлей.

По итогам сезона-2022/23 команда заняла третье место в АПЛ, набрав 75 очков за 38 матчей.